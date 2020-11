Estrazione EuroJackpot 27 novembre 2020 diretta risultati

Appuntamento del venerdì con i numeri vincenti dell’Estrazione di EuroJackpot 27 novembre 2020: dalle ore 20.00 la diretta dei risultati.

Nuovo appuntamento con le giocate di Eurojackpot, una lotteria europea, che coinvolge diversi Paesi, tra cui appunto il nostro. Si rinnovano anche stasera in tutta Europa e anche in Italia le giocate della lotteria, il cui Jackpot vale nell’estrazione di stasera riparte da 10 milioni di euro. Nell’ultima estrazione, infatti, è stato realizzato un 5+2 plurimilionario da oltre 60 milioni di euro.

DIRETTA Estrazione EuroJackpot 27 novembre 2020

I numeri vincenti di oggi 27 novembre 2020: in aggiornamento

I due euronumeri estratti:

Estrazione EuroJackpot: le vincite più alte del 20 novembre

Come dicevamo, nell’ultima estrazione, quella del 20 novembre, è tornato il 5+2: sono stati vinti 61 milioni di euro in Germania. I sei 5+1 da circa 800mila euro sono stati vinti due in Germania, quindi uno a testa in Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia. Realizzati anche sette 5+0 da circa 130mila euro: tre di questi finiscono in Germania, poi uno a testa in Danimarca, Spagna, Repubblica Ceca e Slovacchia. Fuori dal podio l’Italia, che si accontenta di un 4+2 da circa 4.500 euro.

Come e dove si gioca a EuroJackpot

Si gioca selezionando almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€. Ben dodici le categorie di vincita: dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo. Si tratta di un gioco Sisal che per la prima volta coinvolge ben 18 Paesi europei: oltre all’Italia, in gioco Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. L’appuntamento con l’estrazione è ogni venerdì alle 20.00.

Quote dell’estrazione EuroJackpot 20 novembre

CATEGORIA N. VINCITE N. VINCITE ITALIA EURO 5+2 1 0 61.083.832,10 € 5+1 6 0 826.136,50 € 5+0 7 0 128.340,60 € 4+2 69 1 4.340,00 € 4+1 907 13 297,10 € 4+0 1.514 28 138,40 € 3+2 2.567 57 69,90 € 2+2 38.445 649 24,10 € 3+1 45.047 711 19,90 € 3+0 71.700 1.031 17,90 € 1+2 208.252 3.424 11,20 € 2+1 706.612 11.306 8,00 €

