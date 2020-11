Simone Bettin, dopo il Collegio 5 rivoluziona il suo look

Simone Bettin ha lasciato tutti senza parole. Il Collegio 5 non è ancora finito, ma i suoi effetti si vedono tutti.

Tra i collegiali che hanno partecipato al programma di Rai 2, Bettin è di sicuro quello che ha fatto subito un cambiamento estetico maggiore. Il 16enne viene da San Miniato di Pisa e aveva fatto il suo ingresso al Collegio solo nella seconda puntata.

Leggi anche -> Chi è Simone Bettin, nuovo alunno de Il Collegio 5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Bettin (@simonebettinn_)

Ha subito interessato il pubblico per il suo carattere molto carismatico e spesso anche strafottente. Bettin è anche uno dei ragazzi più apprezzati dalle fan e su Instagram può contare su ben 154milan follower. Ad oggi, i riflettori sono di nuovo puntati su di lui a causa del suo aspetto: il giovane sembra aver cambiato completamente faccia.

Leggi anche -> Il Collegio 5, chi sono i gemelli Andrea e Leonardo Prezioso

Simone Bettin: le suo foto prima e dopo il Collegio 5

Tutti si chiedono cos’abbia fatto per avere questo vero e proprio glow-up. Il suo prima e dopo ha davvero lasciato i suoi followers piacevolmente sorpresi perché sembra un’altra persona. Addio al ciuffo biondo e al suo carattere arrogante. Sono anche sparite tutte le tracce di acne e lo spazio tra i denti. Nessun segreto però, Simone è molto onesto sul suo cambiamento e ne parla apertamente.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“So andando a fare il micropeeling al viso quindi non vi spaventate se per i prossimi tre o quattro giorni sarò un po’ rosso in faccia. […] Ho un bel sorriso? Beh, meglio di prima di sicuro, che c’avevo la finestra”, ha detto ai suoi followers su Instagram. Che cos’è questo micropeeling? E’ una cura che prevede l’uso di antibiotici e antisettici a cui ci può sottoporre solo dopo la prescrizione medica. Per i minorenni è obbligatorio anche il consenso dei genitori proprio perché c’è il rischio di effetti collaterali. Bettin si è poi rivolto a un dentista per raddrizzare i denti e avere un sorriso più simmetrico.

Leggi anche -> Il Collegio 5, Marco Crivellini: chi è, foto, età, carattere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Bettin (@simonebettinn_)

Nonostante sia cambiato nell’aspetto fisico, il suo carattere deciso è sempre presente, l’ha fatto capire bene su Instagram dove ha detto chiaramente di non voler essere etichettato da ciò che pensano gli altri. L’obiettivo è creare una suo comunità di followers che lo segua nel suo percorso. Ora non ci resta che chiederci quale sarà il prossimo passo per questo ragazzo intraprendente. Di sicuro, sappiamo che il Simone che abbiamo visto al Collegio 5 è ormai lontano anni luce da ciò che è oggi.