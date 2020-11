Stasera in tv | Il commissario Montalbano: episodio di oggi, 24 novembre

Stasera su Rai 1 tornano gli episodi del commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti: tutte le anticipazioni sull’episodio che andrà in onda oggi, 24 novembre

Su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 verrà trasmesso l’episodio del commissario Montalbano intitolato Amore. La puntata, tratta dai libri di Andrea Camilleri, fa parte delle raccolte Un mese con Montalbano e Gli arancini di Montalbano.

Scopriamo insieme la trama del lungometraggio che ha come protagonista il commissario siciliano.

Trama dell’episodio

Una donna molto avvenente scompare nel nulla e al commissario Salvo Montalbano viene assegnato il compito di capire cosa le sia accaduto. Non appena raccolti i primi indizi, il commissario siciliano si rende conto di trovarsi di fronte a un mistero di non facile soluzione. Michela, nome della donna scomparsa, era conosciuta in paese per il suo tragico passato come prostituta. Quando la sua famiglia la disconobbe, Michela iniziò a frequentare uomini poco raccomandabili per poi inabissarsi in una realtà di sfruttamento e prostituzione. Dopo tanta sofferenza però, era riuscita a uscire dal vortice in cui era caduta, trovando la forza di rifarsi una vita. Sostenuta dal nuovo compagno, infatti, era riuscita a condurre un’esistenza piena e, finalmente, felice. Per questo motivo la sua sparizione improvvisa, nonostante le voci pregiudiziose che ne ipotizzano la fuga con un altro uomo, Salvo sospetta che a Michela sia accaduto qualcosa di molto più grave. Perché la donna sarebbe voluta fuggire proprio nel suo momento di più grande felicità?

La prima vera testimonianza utile che raccoglierà da due anziani attori di teatro lo metterà sulla giusta, ma ancora tortuosa, strada per ritrovare Michela.

Il commissario Montalbano, Cast:

Luca Zingaretti (Salvo Montalbano);

Cesare Bocci (Mimì Augello);

Peppino Mazzotta (Fazio);

Angelo Russo (Catarella);

Marcello Perracchio (Pasquano);

Sonia Bergamasco (Livia);

Stella Egitto (Cinzia Prestia);

Serena Iansiti (Michela Prestia);

Fabrizio Ferracane (Saverio Moscato);

Vincenzo Catanzaro (Andrea Di Giovanni);

Gigliola Reyna (Emanuela Di Giovanni).

