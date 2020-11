Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 22 Novembre

A Domenica Live a sorpresa nuovi scoop e molto altro ancora: tutti gli ospiti di oggi e i dettagli sulla puntata di oggi, 22 novembre

A Domenica Live ci saranno nuovi protagonisti, servizi e interviste esclusive e oggi, 22 Novembre, si tornerà a parlare anche dell’emergenza economico-sanitaria dovuta al Coronavirus.

La trasmissione di Canale 5 inizierà alle ore 17.20.

Cosa accadrà? Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla puntata.

Domenica Live, gli ospiti di oggi

La domenica pomeriggio di Canale 5 sarà dominata da Barbara d’Urso e dal suo show.

Domenica Live ospiterà oggi Paolo Mengoli di cui ha seguito la vicenda che lo ha coinvolto in una lunga battaglia legale contro sua figlia. L’artista ha disconosciuto quella che ha scoperto non essere in realtà sua figlia biologica. Barbara D’Urso sull’argomento ha promesso che verranno fatte in puntata alcune rivelazioni choc.

Fra gli ospiti in studio figura anche Michela Morellato, la quale ha sostenuto pubblicamente di essere stata molestata da Amedeo Goria. Il giornalista dal canto suo respinge in toto le accuse, come dichiarato nello stesso salotto domenicale durante la scorsa puntata. Paola Caruso, spesso ospite della trasmissione di Barbarella, è proprio grazie a questa che ha potuto riabbracciare la madre biologica. Dopo tante ricerche, infatti, le due si sono finalmente incontrate, ma le cose non sembra siano andate per il verso giusto. La show girl ha riferito che il rapporto con la donna sarebbe tutt’altro che roseo e che questa si starebbe approfittando di lei per soldi. Probabilmente anche la madre biologica avrà modo di dire la sua sulla questione. In occasione del suo cinquantesimo compleanno Samantha De Grenet sarà ospite di Domenica Live, che la festeggerà degnamente ripercorrendo le tappe della sua lunga carriera artistica.

