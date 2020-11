Sara Croce, corpo bollente: la sua scollatura manda in tilt

Un nuovo scatto davvero provocante da parte della Bonas di Avanti e un altro, Sara Croce: i followers in delirio su Instagram

La modella Sara Croce torna sempre più in forma sui social. Così la Bonas di Avanti e un altro, dopo le polemiche e la battaglia legale con l’ex fidanzato il magnate iraniano Hormoz Vasfi, si è concentrata sempre di più sul lavoro. Così la stessa ragazza ha svelato l’inizio della nuova stagione di Avanti un altro: “Torneremo presto”. La modella è pronta per una nuova avventura lavorativa in vista della nuova edizione.

Sara Croce, tutta la verità sul passato

Ai microfoni de Le Iene la stessa modella ha spiegato tutta la situazione che l’ha riguardata da vicino: “Quando è uscita la notizia ero distrutta, non avrei mai pensato di andare in tribunale nella mia vita e devo andare per una cosa che non ho fatto. Ho ridato tutto. E comunque sono nella m***a, perché mi ha rovinato l’immagine”. L’influencer può vantare circa 750mila follower su Instagram ed è molto seguita anche in tv nel ruolo della Bonas di Avanti e un altro. Ora la stessa modella sta provando a rifarsi una nuova vita dopo i momenti delicati che appartengono ormai al suo passato.