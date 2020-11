Romina Power, l’amore per Ylenia non ha fine: “Eravamo felici insieme”

Il ricordo per la figlia Ylenia non svanirà mai: ancora una post sul profilo Instagram di Romina Power per mostrare il suo infinito amore

Un amore senza fine quello di Romina Power per la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa ormai tantissimi anni fa. Un post sul suo profilo ufficiale Instagram per ricordare l’affetto verso la sua dolce ragazza: “Eravamo tanto felici insieme”, le sue uniche parole che mostrando tutto il suo amore verso la figlia che ormai non c’è da tempo. Inoltre, in questa dichiarazioni s’intravede tanta nostalgia per un momento che resterà indelebile nella sua vita privata.

Romina Power, il ricordo per Ylenia

Già in passato ha spesso ricordato sua figlia Ylenia postando numerose foto sul suo profilo social ufficiale. La ragazza, all’epoca 24enne, è scomparsa improvvisamente il 31 dicembre 1993, mentre si trovava negli Stati Uniti con la sua famiglia che era, invece, a Cellino San Marco. Inoltre, la donna è nata il 29 novembre e così questo mese diventa molto importante per famiglia Carrisi e Power. Così Ylenia avrebbe compiuto tra pochi giorni ben 50 anni: il ricordo della mamma non svanirà mai dimostrando sempre il suo amore attraverso le foto ricordo.