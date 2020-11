Chi l’ha Visto? stasera con la nuova puntata di oggi, 18 novembre, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: gli ospiti e tutte le anticipazioni sul programma di Federica Sciarelli

Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose. La corsa contro il tempo di Federica Sciarelli e della redazione del suo programma ha spesso dato una mano alle Forze dell’Ordine e permesso a persone scomparse di tornate sane e salve e a casa. Altre volte, invece, nonostante le prove raccolte, anche lo show è arrivato troppo tardi.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera.

Chi l’ha visto?

Oggi la sentenza definitiva per Freddy e Debora Sorgato e per Manuela Cacco sarà il cuore del programma e gli aggiornamenti in diretta dalla Corte di Cassazione dell’inviata di Chi l’ha visto analizzeranno nel dettaglio la vicenda. “Ha fatto tutto Manuela Cacco, Debora non partecipò al delitto ma accetta le sue responsabilità“, sarebbe questa una delle dichiarazioni trapelate. “Chiederemo l’esclusione della premeditazione”, ha detto il legale di Freddy Sorgato. Secondo il Pg invece è “indubbia e la sentenza di condanna è ineccepibile”. Secondo la ricostruzione sostenuta da quest’ultimo la donna sarebbe stata “tristemente uccisa con freddezza comportamentale, subito dopo Sorgato e Manuela Cacco sono andati a ballare e il corpo non è stato mai trovato”. Gli aggiornamenti in diretta dalla Cassazione sono già in parte visibili sui principali canali social della trasmissione, ma sarà stasera che Chi l’ha visto? Darà ai telespettatori la possibilità di avere un quadro completo della situazione.

