All Together Now: Dalila Cavalera in gara, carriera e curiosità

Partecipa al talent show di Canale 5 All Together Now e sfida il muro dei 100 giurati: Dalila Cavalera in gara, carriera e curiosità.

Si chiama Dalila Cavalera, in arte Dalala, è nata nel 1997 ed è una delle concorrenti di All Together Now, arrivata tra le prime dieci. Originaria di Nardò, in provincia di Lecce, sin da bambina si innamora della musica e in particolare del canto prendendo lezioni ed entrando nel coro della città, la seconda per numero di abitanti della provincia salentina.

Inizia a esibirsi in pubblico come cantante solista nel periodo delle scuole superiori: in quegli anni, partecipa infatti a un progetto didattico che si chiama Musica Insieme. Nel 2012 pubblica a soli 15 anni il suo primo singolo, con il contributo economico di alcune aziende locali. Invece, nel 2013 vince il premio del Nardò Summer Music Festival.

Cosa sapere su Dalila Cavalera: i sogni della cantante salentina

Grazie alle sue doti, inizia a esibirsi anche come voce del gruppo neretino “New Sound Project”, formato anche da Alberto Zacà alla chitarra, Simone Mele alla batteria, Gabriele Natale al basso, Mario Presicce voce e tastiera. Diversi sono i suoi video pubblicati su Youtube, uno di questi è una versione particolarmente struggente del brano Hallelujah di Leonard Cohen. Nella prima puntata di All Together Now ha stupito con una sua personale interpretazione di Meraviglioso amore mio di Arisa.

La giovanissima cantante salentina è dichiaratamente omosessuale ed è fidanzata con Michela, una ragazza di Bologna. Ha scelto di fare coming out a soli 15 anni e la prima persona a cui lo ha detto è stata la sua migliore amica. Questa le rispose di non avere dubbi in proposito. Amante degli animali, Dalila Cavalera ha un cane e un gatto ed è una polistrumentista che si diletta con chitarra e pianoforte. La passione per la musica arriva da suo padre, cantante gospel.