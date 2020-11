Adriana Volpe furiosa, reagisce: “Faremo i conti alla fine”

Adriana Volpe si è detta furiosa a causa dei dati Auditel del suo programma Ogni Mattina. Le buone intenzioni non bastano.

Adriana Volpe era partita con le migliori intenzioni per la conduzione di “Ogni Mattina“, il programma in onda dal lunedì al venerdì su TV8, presentato insieme ad Alessio Viola. A volte però i buoni propositi non bastano.

Il programma mattutino di Adriana Volpe e Alessio Viola, “Ogni Mattina“, si rivela un flop totale. I telespettatori hanno fatto crollare lo show, che ha raggiunto lo scorso venerdì il risultato peggiore di sempre: lo 0,5% di share nella prima parte del programma e lo 0,6% nella seconda. Con una media di 40 mila spettatori e l’1% di share, il programma dà dati piuttosto sconfortanti. La sua conduttrice, però, non sembra scoraggiata e gioisce per il raggiungimento della centesima puntata, dicendo che: “Faremo i conti quando la rete avrà finito di fare il passaggio di frequenze. Ci sono molte zone dove non ci vedono se non risintonizzano il canale. Facciamo i conti a giugno… lì riceveremo le pagelle. Noi puntiamo ai contenuti“.

Adriana Volpe e le speranze per “Ogni Mattina”

Adriana Volpe mostra la sua grinta e la voglia di rimettersi in gioco, nonostante i dati Auditel di “Ogni Mattina” siano davvero preoccupanti. La conduttrice ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram per la centesima puntata del programma, ringraziando tutti coloro che lavorano dietro le quinte del programma ed a ringraziato anche Marco Profeta per il suo impegno.

“Siamo arrivati a 100 puntate grazie a Voi. Voglio anche ringraziare tutta la mia squadra: Alessio, gli autori, regista, redazione, sartoria, reparto trucco, operatori, redattori, fonici, inviati e tutti coloro che mi regalano un sorriso prima della diretta. Un grazie speciale a @marco_profeta77 che è partito con me in questa avventura, allontanandosi da Roma e dal suo studio… per me… per Amicizia quella con la A maiuscola“, questo il messaggio di Adriana Volpe, condiviso con i suoi followers.