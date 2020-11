Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 17 novembre

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occupa stasera dell’emergenza sanitaria e della crisi economica che ne è seguita: anticipazioni di oggi, 17 novembre

Oggi, 17 novembre, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia e al piano di aiuti che si pone come obiettivo quello di scongiurarla.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3 con l’intento di quantificare i danni che il Coronavirus ha provocato alle nostre finanze e nella prospettiva di come porvi rimedio.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda di stasera.

Cartabianca, le anticipazioni

Una delle più gravi conseguenze collaterali di questa emergenza sanitaria è stata la difficoltà in cui ora versano tanti settori produttivi. Grazie ai suoi reportage Cartabianca metterà in luce gli effettivi danni causati dall’epidemia all’economia del nostro Paese. Dai ristoratori agli albergatori, sino ai possessori di partita iva e ai dipendenti in cassa integrazione che ancora sono in attesa dell’arrivo dei sussidi, la trasmissione si soffermerà su cosa sia effettivamente andato storto e si interrogherà sul perché questo sia accaduto.

Di questi e altri argomenti si parlerà a Cartabianca con ospiti provenienti dal mondo della politica e dell’informazione e assieme a esperti accreditati.

Cartabianca, gli ospiti di oggi:

Matteo Salvini, segretario della Lega;

Graziano Delrio (Partito Democratico);

Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz’ora in più;

Andrea Scanzi, giornalista di Il Fatto Quotidiano;

Paolo Mieli, giornalista e scrittore;

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova;

Antonella Viola, immunologa e direttrice scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova;

Fabrizio Masia, direttore di Emg Acqua;

Claudio Amendola, attore e regista;

Mauro Corona, scrittore.

