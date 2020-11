La vita privata del gieffino vip ed ex velino Pierpaolo Pretelli, chi è Giulio il fratello minore: cosa sappiamo di lui.

Nato a Maratea, in provincia di Potenza, il 21 febbraio 1997, Giulio Pretelli, un metro e 86 per 85 chilogrammi, è noto al mondo della televisione per essere il fratello dell’ex velino Pierpaolo Pretelli, attualmente impegnato nell’avventura del Grande Fratello Vip. Ha oltre 13mila follower sul suo profilo Instagram ed è il primo tifoso del fratello.

Infatti, in queste settimane di permanenza di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, il giovane è in più occasioni intervenuto sui social network, non limitandosi solo a fare il tifo, ma sostenendo anche le posizioni del fratello maggiore. I due non si somigliano molto come lineamenti del viso, ma entrambi sono molto prestanti fisicamente.

Cosa sapere su Giulio Pretelli, fratello minore di Pierpaolo

Pretelli jr. -da quanto si apprende – sogna da diversi anni di fare il modello e infatti è entrato a far parte della prestigiosa agenzia di moda newyorkese conosciuta come Ford Models, conosciuta come Ford Modelling Agency. Da quel che ne sappiamo e da quel che è possibile scoprire attraverso Instagram, sembra che il fratello di Pierpaolo Pretelli al momento sia single.

Nel corso dell’avventura del fratello più famoso nella casa del Grande Fratello Vip, Giulio Pretelli ha fatto emergere alcuni messaggi che si sarebbe scambiato via Instagram con Selvaggia Roma. Come noto, l’influencer prima di entrare nella casa ha negato una frequentazione con l’ex velino, che poi invece ha tirato fuori una volta entrata a far parte a tutti gli effetti del reality show. Giulio Pretelli ha anche difeso il fratello dagli attacchi di Soleil Sorge che lo ha definito ‘provolone’ e ‘marpione’.