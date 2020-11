Tempesta d’Amore, anticipazioni della puntata del 16 novembre

Ritorna il consueto episodio con Tempesta d’Amore. Scopriamo cosa succederà tra colpi di scena e nuovi amori.

Ritornano le anticipazioni dell’amatissima serie di Rete 4 alle 19.40. Le anticipazioni vanno da lunedì 16 a domenica 22. Tutti i fan sono curiosi di sapere che cosa succederà ai loro personaggi preferiti.

In queste puntate non mancheranno i colpi di scena e situazioni che faranno rimanere gli spettatori sul filo del rasoio. Scopriamo che cosa succederà.

Tempesta d’Amore, tra intrighi e nuovi amori

Eva ascolterà involontariamente una conversazione compromettente tra Robert e Werner che riguarda Cristoph, il padre di suo figlio. La donna non si farà scappare l’occasione e racconterà tutto all’uomo. Nel frattempo Ariane suggerisce all’amato di intestare le sue quote ad una persona di fiducia, così da risolvere le sue difficoltà finanziarie. Nel frattempo Linda e Dirk avranno sempre più discussioni e Lucy si scoprirà molto gelosa del rapporto tra Vanessa e Paul.

Le discussioni continuano. Paul ha una discussione con Werner perché ha nominato Vanessa a capo dell’area fitness. Si arrabbia così tanto da dare le dimissioni. Werner arriva poi a una soluzione: lui e Vanessa gestiranno insieme l’Area Fitness. I due finiranno per litigare fin da subito e finiranno con il baciarsi. Il romanticismo non finisce qui perché Tim ritorna in libertà e va subito a trovare Franzi per darle la bella notizia. La donna non è molto in forma perché ha riportato una commozione celebrale a causa dell’incidente che ha portato alla morte di Nadja. Tim aspetterà che l’amata si riprenda per poi farle una dichiarazione d’amore. La serenità non riguarda però Machael e Natascha. L’uomo le confessa tutto il suo amore per cercare di salvare il matrimonio. Lo sforzo è inutile perché la cantante è decisa: vuole rifarsi una vita senza Michael.

