Anticipazioni X-Factor 2020, chi sono Sophie and the Giants, ospiti della terza puntata col singolo Hypnotized.

Appena 10mila utenti seguono il loro profilo Instagram, eppure loro sono la band del momento e il loro brano Hypnotized, prodotto nella primavera 2020 con il dj tedesco Purple Disco Machine, solo in Italia ha venduto 150mila copie diventando disco di platino. Stiamo parlando di Sophie and the Giants, un “piccolo” gruppo indie britannico che sta avendo un successo planetario.

Leggi anche: X-Factor 2020, chi è Purple Disco Machine: il dj ospite della terza puntata

La band è composta da Sophie Scott (cantante/chitarra), Toby Holmes (basso), Antonia Pooles (batteria) e Chris Hill. Prima del grande successo di Hypnotized aveva già pubblicato altri brani, ma è solo grazie a questa collaborazione che è riuscita a sfondare, in un modo per certi versi imprevisto.

Leggi anche: X Factor, mistero sulle condizioni di salute di Alessandro Cattelan

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sulla band Sophie and the Giants

“Adolescence”, l’EP d’esordio che è uscito per una piccola etichetta tedesca, è l’unico disco del gruppo britannico, all’interno del quale oltre al brano omonimo ci sono Monsters e The Light. Tante sono le loro influenze, dagli Arctic Monkeys ai Fleetwood Mac, passando per Siouxsie e Radiohead. La cantante, raccontandosi sul sito ufficiale della band, spiega: “Ho imparato molto facendo grandi errori. Quando sei più giovane pensi di sapere come funziona il mondo, ma non lo sai”.

Il gruppo viene da Sheffield ed è stato fondato nel 2017, sebbene comunque negli anni abbia avuto più di qualche problema di formazione. In “Adolescence” ci sono testi che richiamano temi casi a Sophie Scott, che scrive le proprie canzoni: “Quando ero più giovane mi sentivo come se tutti e tutto fossero contro di me. Non lo erano, e quando sono diventato più grande mi sono reso conto che stavo creando mostri nella mia testa”, ha detto la cantante.