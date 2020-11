Riconoscete questa bimba? Oggi è una showgirl bellissima

La bimba nella foto è diventata una showgirl bellissima ed un personaggio pubblico conosciuto in tutta Italia, la riconoscete?

Da qualche giorno a questa parte circola una foto riguardante una celebrità italiana, molto conosciuta. A condividerla è stata lei stessa, ma gli utenti web, sorpresi da quanto sia cambiata l’hanno condivisa per vedere se gli amici l’avrebbero riconosciuta. Sono in molti coloro i quali hanno fatto fatica ad identificarla. Nella foto, infatti, è ancora una bambina e nel corso del tempo la nota showgirl è cambiata radicalmente.

Leggi anche ->Il cantante più famoso in Italia, l’avete riconosciuto?

All’epoca in cui è stata scattata la foto, la soubrette era solo una bimba con capelli e occhi castani, dotata di uno sguardo profondo. Il primo indizio su cui concentrarsi per identificarla infatti è proprio lo sguardo. Quello non è cambiato nemmeno oggi, così come non è immutato il taglio ed il colore degli occhi. Avete capito di chi si tratta?

Leggi anche ->Mariana Rodriguez, la nuova fiamma della showgirl: ecco chi è

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Questa bimba è diventata una showgirl bellissima, l’avete riconosciuta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 24 Ott 2020 alle ore 12:29 PDT

I fan più accaniti dovrebbero già essere giunti alla conclusione, ma qualora non fosse così aggiungiamo un altro dettaglio che permetterà a molti di capire l’identità della bimba nella foto. Qualche anno fa ha partecipato al Grande Fratello Vip insieme alla figlia. Adesso avete capito di chi si tratta? Se foste ancora in confusione, vi basti sapere che la showgirl è spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso e che è diventata famosa negli anni ’90 grazie ad un programma per ragazzi divenuto cult. Ancora non ci siete arrivati? Ovviamente stiamo parlando di ‘Non è la Rai’ e la bimba nella foto è la bellissima Antonella Mosetti.