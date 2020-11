Oroscopo del giorno, giovedì 12 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo giunti alla seconda metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 12 Novembre 2020.

Ci stiamo avvicinando a Dicembre, e la seconda settimana del mese è quasi giunta al termine. Che cosa ci riserveranno oggi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 12 Novembre 2020.

Giovedì 12 Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Mercurio non è dalla vostra parte, perciò preparatevi ad avvertire un po’ di stanchezza e poca voglia di fare. Nonostante questo, non è il momento di gettare la spugna, anzi. Il periodo è buono per proporre nuove idee in ambito lavorativo.

Toro. In arrivo qualche probabile diverbio in amore. La Luna sarà opposta nei prossimi giorni, perciò preparatevi ad alcuni probabili momenti di sconforto. Tutto sommato la giornata sarà comunque positiva: tenete duro e date retta al vostro istinto!

Gemelli. Gli astri vi sorridono, in particola modo la Luna, che oggi è dalla vostra parte. È il momento di affrontare le questioni lasciate in sospeso. Attenzione però all’impulsività: niente decisioni affrettate.

Cancro. È il momento di guardare verso nuovi orizzonti. La giornata per voi sarà positiva, anche se qualche diverbio in amore potrebbe rabbuiarvi. Attenzione alle spese improvvise e soprattutto alla buona organizzazione.

Leone. Il denaro potrebbe rappresentare per voi ancora un problema. Cielo nuvoloso per quanto riguarda i sentimenti e le relazioni amorose. Il momento è bono per prendersi una pausa e allontanare un po’ di nervosismo.

Vergine. Ultimamente potreste sentirvi un po’ stanchi, ma non è ancora il momento di riposare. Nettuno in opposizione non è un buon segno, dunque cercate di prendere le cose con leggerezza! Nonostante tutto, tenete duro ancora un po’: dolci soddisfazioni sono in arrivo.

Bilancia. Via libera in amore e sul lavoro. I tempi sono maturi per concludere gli affari e per affrontare con decisione le questioni spinose. Un consiglio vincente potrebbe essere quello di buttarsi e di fidarsi ciecamente del proprio istinto.

Scorpione. Luna favorevole, sono in arrivo delle dolci sorprese. In amore attenzione a non chiudere tutte le porte: un nuovo incontro potrebbe migliorarvi la giornata. Cercate però di non strafare oggi e di concedere a voi stessi un po’ di relax.

Sagittario. Non è più tempo per le indecisioni. Le stelle oggi vi sorrideranno ed è il momento di buttarsi a capofitto sulle nuove opportunità. Cielo sereno in amore e sul lavoro, perciò forza e coraggio, belle sorprese sono in arrivo!

Capricorno. Nonostante gli ostacoli degli ultimi giorni, oggi sarà una giornata positiva. I tempi sono maturi per affrontare le questioni che avete accantonato. Via libera per i sentimenti: un nuovo incontro potrebbe illuminarvi la giornata.

Aquario. È il momento di affrontare e superare, con decisione, il vostro passato. Tutto filerà liscio sul lavoro, e la Luna favorevole vi regalerà un po’ di pace. Attenzione però a non adagiarvi troppo sugli allori, non è ancora l’ora di riposare!

Pesci. Verso il fine settimana le giornate miglioreranno una dopo l’altra. Un consiglio vincente potrebbe essere quello di mettere da parte le indecisioni e di prendere definitivamente una decisione. Attenzione a non procrastinare troppo.