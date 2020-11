Beppe Fiorello | polemica su Twitter con Luca Argentero | FOTO

Sorge una discussione tra i fans di Beppe Fiorello e Luca Argentero. Colpa di un tweet dell’attore siciliano che sembra fare velati riferimenti.

Sta destando discussioni anche di un certo tono un tweet di Beppe Fiorello risalente alle scorse ore. L’attore siciliano ha infatti sottolineato in maniera particolare i complimenti ricevuti per quella che è la fiction ‘Gli orologi del diavolo‘, nella quale ha recitato. In un articolo di giornale pubblicato da ‘La Repubblica’ dedicato alla produzione Rai, viene sottolineato come tale lavoro non segua alcuni degli stilemi usati e strausati nella televisione italiana.

Niente medici ed ospedali, in particolare. Il 51enne Beppe Fiorello ha evidenziato in rosso proprio i vocaboli che si riferiscono all’ambito sanitario. ‘Gli orologi del Diavolo’ narra delle vicende di Gianfranco Franciosi, il primo infiltrato civile e non appartenente alle forze dell’ordine riuscito ad infiltrarsi tra le fila dei narcos. C’è sicuramente più originalità qui che in altri lavori che si vedono in televisione, secondo il fratello di Fiorello che fa da interprete principale. Lui stesso poi scrive come non gli piace lavorare in ambiti sicuri e che possono fare presa a prescindere sul pubblico.

Beppe Fiorello, c’è polemica a distanza con Luca Argentero?

Fiction che hanno come protagonisti medici e dottori in particolare risultano molto amate”. Questo tweet però è suonato quasi come un attacco a ‘Doc – Nelle tue mani‘, altra produzione Rai, che ha come attore protagonista Luca Argentero. E proprio quest’ultimo ha commentato con poche parole (“Che strano tweet”) quanto scritto da Beppe Fiorello. La cosa ha dato adito ad alcune discussioni tra i membri che appartengono alle fanbase dei due attori. Il tutto mentre Beppe non ha rilasciato ulteriori risposte alla reazione di Luca Argentero.

