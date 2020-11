All Together Now: Beatrice Baldaccini in gara, carriera e curiosità

Partecipa al talent show di Canale 5 All Together Now e sfida il muro dei 100 giurati: Beatrice Baldaccini in gara, carriera e curiosità.

“Sono Beatrice Baldaccini, ho 29 anni e abito a Milano da 10 anni”, si è presentata così al pubblico di All Together Now la cantante e attrice nata a Lucca nel 1990. Qualcuno l’ha riconosciuta perché il suo non è un volto anonimo tra gli addetti ai lavori: infatti, ha partecipato a diversi importanti musical ed è stata diretta da Saverio Marconi.

Solo per citarne uno, Pinocchio – Il grande musical, prodotto dalla Compagnia della Rancia, dove il burattino di legno è interpretato dall’indimenticato Manuel Frattini, le musiche sono dei Pooh e lei recitava nel ruolo della Fata Turchina. Con Saverio Marconi, è stata anche Sandy nel musical Grease.

Cosa sapere su Beatrice Baldaccini: i sogni della cantante e attrice di musical

Apparsa anche come corista nella trasmissione di Raidue Stracult, Beatrice Baldaccini ha avuto il piacere di essere anche diretta da Paolo Ruffini e Claudio Insegno, nel suo percorso nel mondo del musical. Seguita da migliaia di follower sul suo profilo Instagram, nel corso di All Together Now ha spiegato il perché ha deciso di mettersi in gioco. “Ho un compagno e il nostro progetto è quello di comprare. Ma siccome anche lui è un music performer, il mutuo chi te lo dà? Voglio vincere perché quei soldi mi servono, per comprare la casa”, ha detto.

Ma poi Beatrice Baldaccini ha rivelato di aver un altro obiettivo: “Portare mia madre a Machu Picchu che è un suo grandissimo sogno”. Madre e figlia infatti hanno attraversato insieme un brutto periodo e quel viaggio le aiuterebbe a ricominciare. Ha proseguito la cantante e attrice: “Lei ha fatto in modo che i miei sogni si realizzassero e poi perché abbiamo vissuto un male insieme. Parlo di noi perché lo abbiamo vissuto insieme, oltre che viverlo in prima persona”. Un sogno che ha commosso Anna Tatangelo.