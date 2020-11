Torino, uccide moglie e figlio: uomo di 40 anni poi si suicida

Tragedia avvenuta nella notte in provincia di Torino. L’uomo di 40 anni ha sparato contro moglie e figli, poi si è suicidato.

Ancora una tragedia in Italia questa notte 9 novembre 2020. In provincia di Torino, precisamente a Carignano, è avvenuto un dramma familiare con un uomo di 40 anni che ha ucciso moglie e figlio nella sua villetta. La bambina, invece, è stata ferita e versa in gravi condizioni: l’uomo ha sparato contro la sua famiglia con una pistola che deteneva in maniera legale. Infine, poi si è suicidato. All’arrivo dei Carabinieri la donna è stata già trovata morta: i vicini di casa hanno allertato le forze dell’ordine sentendo gli spari.

Torino, da definire le cause del raptus di follia

Gli agenti hanno sfondato la porta e hanno trovato i due gemelli ancora vivi con il trasporto immediato al Regina Elena. Il bambino non ce l’ha fatta in ospedale, mentre la bambina è in gravissime condizioni. L’uomo è morto sul colpo. Ancora non si sono capite le cause del raptus di follia dell’uomo di 40 anni. Un folle gesto che ha distrutto un’intera famiglia: i carabinieri stanno capendo quali sono i motivi che hanno portato alla distruzione degli affetti più cari con il successivo suicidio del padre di famiglia.