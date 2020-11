Previsioni meteo della settimana: che tempo farà dal 9 al 15 novembre?

Siamo nel pieno di quella che viene definita come estate di San Martino. Questo mese di novembre ci sta infatti regalando temperature molto miti e giornate soleggiate, quasi primaverili. Si tratta di un autunno che viene definito ancora ai blocchi di partenza. Ed effettivamente pochi di noi hanno già tirato fuori i piumoni o le giacche pesanti. Meglio così insomma! Ma quali sono le previsioni meteo per questa settimana dal 9 al15 novembre 2020?

Le previsioni meteo per la settimana

Che tempo farà questa settimana di quasi metà novembre? Come abbiamo detto le temperature sono elevate, fa ancora caldo e le giornate sono quasi primaverili. Questo perché l’Europa è sotto la morsa di un vasto anticiclone con un’alta pressione che sta interessando quindi non solo l’Italia, ma anche tutte le altre nazioni vicine.

Secondo gli esperti di 3bMeteo questa condizione di bel tempo, stabilità, sole e temperature elevate continuerà ancora tutta al settimana. Si parla anche di una colonnina di mercurio sopra la media, ma bisogna sempre stare attenti alla nebbia che si presenterà in banchi anche piuttosto fitti soprattutto in pianura. Pare quindi che non ci saranno peggioramenti meteo previsti nelle prossime ore e nemmeno nei prossimi giorni. Niente piogge e tempo secco.

Nebbia a banchi su Pianura Padana e centro Italia

L’unico fenomeno degno di nota, come abbiamo già detto in apertura sono le nebbie anche persistenti soprattutto sulla Pianura Padana. Cumuli che si andranno ad intensificare nel corso della settimana su molte nostre aree della Penisola. Oltre alle aree già citata potrebbero comparire nubi anche su Umbria e Marche.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Una situazione di stabilità strana visto che, proprio in questo periodo dell’anno dovremmo iniziare a vedere l’autunno con piogge e nubi farla da padrone. Questo potrebbe ovviamente comportare in seguito un repentino e brusco peggioramento, cosa che per ora dalle carte non è ancora comparso.

I modelli infatti non vedono all’orizzonte nessuna perturbazione, ma chiaramente la situazione è in costante e continuo aggiornamento. Noi vi terremo informati come sempre su tutte le evoluzioni meteorologiche, ma per ora l’unica attenzione è quella da prestare nei confronti della nebbia nelle prime ore della giornata e la sera.