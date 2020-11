Marco Mengoni, grave lutto per il cantante: addio alla nonna

Nelle ultime ore è venuta a mancare la nonna di Marco Mengoni. Una brutta notizia che ha sconvolto la vita privata del cantante

Una brutta notizia che ha sconvolto le ultime ore del cantante Marco Mengoni. Come riportato dal quotidiano “Il Corriere di Viterbo” è venuta a mancare la cara nonna Iolanda all’età di 83 anni, che è stata sempre la sua prima tifosa. Nelle interviste passate lo stesso cantante ha rivelato di avere un rapporto speciale con lui: ricoverata nei giorni scorsi per il coronavirus all’ospedale di Belcolle, a Viterbo, non ce l’ha fatta. Non avrebbe avuto malattie pregresse: per tanti anni ha gestito un negozio-atelier di alta moda in Piazza Vittorio Emanuele III.

Marco Mengoni, l’ultimo saluto alla nonna

Come svelato da “Il Corriere di Viterbo” altri parenti di Mengoni sono stati contagiati a causa del Coronavirus. I funerali si sono svolti il 6 novembre 2020 con l’ultimo saluto che è avvenuto nel duomo di Ronciglione, comune in provincia di Viterbo, dove il celebre cantante italiano è cresciuto. Per ora non c’è stato alcun saluto sui profili social ufficiale dell’artista: nel 2015 aveva pubblicato su Twitter questa foto davvero intensa che lo ritraeva insieme alla donna. “Ringrazio una donna che con forza, tenacia e dolcezza è per me, ogni giorno, un esempio unico. Grazie, nonna Iolanda“, le sue dolci parole nei suoi confronti.