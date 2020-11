Stefania Sandrelli, l’amore per Nicky Pende: la storia del loro matrimonio

Nicola Pende, soprannominato Nicky, è stato un celebre chirurgo essendo stato marito di Stefania Sandrelli. Dalla loro unione è nato Vito, fratellastro di Amanda

In una vecchia intervista la stessa attrice ha svelato: “Lo sposai per amore, sapeva che mi fidavo di lui in tutto. Nicky era estremamente corretto ma un po’ Dottor Jekyll e Mister Hyde. Aveva probabilmente dei problemi caratteriali che non potevo conoscere prima delle nozze. Quando ci siamo lasciati però mi sono sentita come nuda in una foresta, sola e di notte. Ero veramente disperata”. Come riporta Fanpage, lo stesso ex marito della Sandrelli si è reso protagonista di una tragedia avvenuto il 18 agosto 1978 sull’isola di Cavallo, in Corsica, dov’era ospite di Vittorio Emanuele di Savoia. Pende è morto nel marzo del 2019.

Stefania Sandrelli, chi era l’ex marito Nicky Pende: carriera

Ai microfoni di Liberi Tutti ha svelato il ricordo dell’ex marito: “E’ stata una rinuncia terribile perché i figli li ho fatti per averli con me. Nicky non voleva che ci separassimo e quindi gli ho dato tempo, molto più del necessario perché fosse pronto anche lui”. Infine, rivela ciò che le ha fatto più male: “E’ lui che ha fatto in modo di rimanere solo. Mi dispiace molto perché è morto davvero solo, solo, solo. E’ questa è la cosa che mi fa più male e il dolore lo sentirò ancora per molto tempo”.