Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. La notizia è ufficiale, il democratico ha ottenuto 284 grandi elettori: 14 in più dei 270 necessari per la vittoria.

Joe Biden ha vinto le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Il decisivo scrutinio elettorale in Pennsylvania è finito questo pomeriggio italiano (in America è ancora mattina), posizionando il candidato democratico in una posizione ormai irraggiungibile dal suo competitore Donald Trump. La vittoria dei democratici era considerata “molto probabile” già da due giorni, ma solo oggi è stata dichiarata sicura. Joe Biden ha raggiunto 284 grandi elettori, 14 in più dei 270 necessari per la vittoria, e 70 in più di Donald Trump, che da due giorni è fermo a 214. Donald Trump è il quarto presidente nella storia americana a non riuscire a farsi rieleggere per un secondo mandato. Joe Biden, invece, è il candidato più votato della storia delle elezioni presidenziali americane.

Joe Biden e Kamala Harris hanno vinto le elezioni presidenziali negli Stati Uniti

Biden è in vantaggio anche in Arizona, in Nevada e in Georgia, dove lo scrutinio è ancora in corso. Dovesse vincere in tutti questi stati, alla fine otterrebbe 306 grandi elettori: lo stesso numero raggiunto da Trump nel 2016. Come spiega il giornale online Il Post, Joe Biden, al contrario di Trump che quattro anni fa vinse pur prendendo tre milioni di voti in meno della sua avversaria Hillary Clinton, Biden quest’anno ha preso molti più voti del suo avversario. La vicepresidente di Biden sarà Kamala Harris, 56 anni, oggi senatrice della California, che diventerà la prima donna e la prima persona non bianca a ricoprire l’incarico.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!