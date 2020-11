Neonato abbandonato | adolescente lo lancia dalla finestra

Un nuovo caso che riguarda un neonato abbandonato è avvenuto a Trapani. Individuata subito la madre, è una ragazza minorenne.

Un terribile ritrovamento che riguarda un neonato abbandonato è avvenuto a Trapani. Una persona ha infatti segnalato alla polizia della città siciliana di avere rinvenuto il corpicino di un bimbo partorito da poche ore. E che aveva ancora attaccato a sé il cordone ombelicale.

Leggi anche –> Neonato lasciato in strada | uomo lo trova in un sacchetto tra la spazzatura

Il piccino era morto, ed a causa di un colpo violento ricevuto in testa. Infatti gli è stata riscontrata la frattura del cranio. Il neonato abbandonato si trovava all’interno di una busta di plastica. Qualcuno lo ha lasciato all’interno dell’atrio di un condominio. Subito le forze dell’ordine si sono messe ad indagare su questa vicenda. Le forze dell’ordine sono riuscite in pochissimo tempo a rintracciare la mamma. Si tratta di una ragazza non ancora maggiorenne. La giovane ha 17 anni e si pensa che possa abitare proprio nello stabile all’interno del cui cortile si è verificata la tremenda scoperta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE –> Bambina guarda video su TikTok e rischia di morire | FOTO

Neonato abbandonato, la madre è una adolescente: alla famiglia non aveva detto niente

Oltre ai poliziotti, il luogo ha visto anche la visita da parte della Polizia Scientifica per alcuni rilievi. Dalla 17enne non sono ancora giunti elementi importanti in merito a quanto avvenuto. Le autorità la sottoporranno presto ad un interrogatorio. Ma dagli indizi ricavati in seguito ad una prima, rapida indagine, si pensa che la giovane abbia scagliato il neonato fuori dalla finestra. Lei è stata anche sottoposta ad una visita in ospedale per verificarne lo stato di salute e per confermare se effettivamente abbia partorito di recente. Si tratta di una ragazza alquanto corpulenta, che grazie a questo particolare fattore fisico, è riuscita a tenere la sua famiglia all’oscuro della gravidanza in corso. I genitori hanno già rilasciato la loro deposizione alla polizia, sostenendo di non avere mai sospettato niente in merito a tutto quanto accaduto.

LEGGI ANCHE –> Sospettato d’omicidio arrestato, uccide una madre e il suo bambino