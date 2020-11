Stasera in tv film | The wife – Vivere nell’ombra: trailer, cast e trama

The Wife – Vivere nell’ombra, film del 2017 diretto da Björn Runge, si ispira al fortunato romanzo di Meg Wolitzer: tutti i dettagli su questa pellicola pluripremiata

Sceneggiata da Jane Anderson e diretta dal regista Björn Runge, la pellicolaThe Wife – Vivere nell’ombra prende ispirazione dall’omonimo romanzo di Meg Wolitzer.

Il lungometraggio è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival nel 2017 e ha riscosso un enorme successo. Scopiamo qualche dettaglio in più sulla pellicola che andrà in onda oggi, 5 novembre, su Rai 3 alle ore 21.25.

Trama

Joe Castleman è considerato il più grande scrittore dell’ultimo secolo, tanto che, oramai anziano, gli viene comunicato di essere il vincitore del premio Nobel per la letteratura per l’anno 1992. Accompagna il marito alla premiazione Joan Castleman, moglie devota, assieme al figlio della coppia, David. Nel viaggio verso Stoccolma la donna rifletterà sui tanti segreti che la legano a quell’uomo geniale…

Riconoscimenti

2019 – Premio Oscar

Candidatura per la migliore attrice protagonista a Glenn Close

Migliore attrice in un film drammatico a Glenn Close

Candidatura per il miglior filmmaker

Candidatura per la miglior attrice a Glenn Close

Miglior attrice a Glenn Close

Migliore attrice a Glenn Close

Candidatura per il miglior attrice a Glenn Close

Candidatura per la migliore attrice protagonista a Glenn Close

Migliore attrice a Glenn Close

Miglior attrice protagonista a Glenn Close

Miglior attrice in un film drammatico a Glenn Close

Miglior attrice cinematografica a Glenn Close

The Wife – Vivere nell’ombra, cast:

Glenn Close (Joan Castleman);

Jonathan Pryce (Joe Castleman);

Christian Slater (Nathaniel Bone);

Max Irons (David Castleman);

Elizabeth McGovern (Elaine Mozell);

Alix Wilton Regan (Susannah Castleman);

Annie Starke (Joan Castleman, giovane);

Harry Lloyd (Joe Castleman, giovane).

The Wife, trailer italiano

