Quali sono le previsioni meteo per il fine settimana in arrivo? Che tempo farà sabato e domenica?

Il periodo storico che stiamo vivendo, per via della pandemia da COVID-19 ci lascia ben poche cose da fare. Per chi non si trova nelle regioni Zona Rossa, uno dei piaceri che ancora possiamo permetterci è lo stare all’aria aperta. Non è cosa da poco e, fortunatamente, le previsioni meteo per questo weekend sono dalla nostra parte.

Le misure decise nel nuovo DPCM del Governo Conte sono, in alcuni casi, drastiche, ma necessarie. Bisogna fermare l’avanzata del Coronavirus e lasciare tempo agli ospedali di “svuotarsi” per poter gestire e curare al meglio tutti i pazienti. Noi dobbiamo fare la nostra parte, anche quando stiamo all’aria aperta! Già perché le previsioni meteo per il weekend del 7, 8 e 9 novembre parlano una sola lingua: quella del sole! Quindi, quando usciamo per goderci un po’ di aria aperta, ricordiamo sempre di indossare la mascherina e di mantenere le distanze.

Che tempo farà questo weekend?

Ma vediamo ora nel dettagli che tempo farà sabato e domenica! Da quanto emerge secondo gli esperti di 3bMeteo, siamo nel pieno del vortice di un anticiclone caldo che perdurerà ancora a lungo sul nostro Paese. C’è una piccola perturbazione che però non lascerà alcun segno e sarà super passeggera. Le previsioni quindi parlano di giornata stabili e soleggiate, salvo per dei banchi di nebbia piuttosto intensi soprattutto in pianura.

La giornata di oggi, giovedì, vedrà qualche piovasco su Abruzzo, Salento e Gargano, ma il sole la farà da padrone praticamente ovunque in Italia. Le temperature restano fortunatamente stabili e al di sopra della media stagionale.

Le previsioni per sabato 7 e domenica 8 novembre

Per quanto riguarda invece il fine settimana in arrivo salvo qualche perturbazione leggera e senza conseguenze sulle regioni adriatiche e ioniche ci sarà prevalentemente bel tempo. Le previsioni meteo oggi quindi parlano di sole e bel tempo quasi ovunque. Ci sarà un bel sole, temperature miti e questo ci permetterà quindi di regalarci qualche ora all’aria aperta in relax. Ricordiamo, come sempre, che è importante mantenere il distanziamento e le mascherine sono obbligatorie ovunque, anche all’aperto.

Insomma, godiamoci il bel tempo e il sole che caratterizzerà questo weekend, ma senza dimenticare l’importanza di lavorare insieme per arginare la diffusione del Covid-19.