Francesco Renga ha offeso un giovane concorrente durante l’ultima puntata di All together now, ecco cosa è successo.

Francesco Renga è uno dei nuovi giudici del programma “All together now”, insieme ad Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax. Il cantante ha subito fatto parlare di sé, ma purtroppo non per una buona azione: Renga, infatti, ha commentato in malo modo l’esibizione di uno dei concorrenti in gara, facendo ad alta voce un commento cattivo che non è piaciuto al pubblico del programma. Proprio il pubblico si è sfogato sul web, bacchettando ed etichettando il cantante come “insensibile e cafone”.

Ecco cosa ha detto Francesco Renga al giovane Domenico Iervolino

Durante la prima puntata della terza stagione di “All together now” Michelle Hunziker, conduttrice del programma, ha presentato i quattro nuovi giudici, tra cui Francesco Renga. Il cantante si è fatto apprezzare per la sua sincerità, e i suoi giudizi sono sempre chiari e precisi. Peccato che, durante la scorsa puntata, un giudizio un po’ troppo cattivo abbia fatto storcere il naso al pubblico, mettendo in imbarazzo anche la Hunziker. Il protagonista dell’accaduto è stato il giovane Domenico Iervolino, che si è esibito cantando “Non avere paura” di Tommaso Paradiso. Il ragazzo, studente universitario, ha guadagnato 68 punti da parte della giuria del muro. Quando è stato il turno dei quattro giurati, Francesco Renga inizialmente si è limitato a dire di essere d’accordo con il muro umano del programma. Poco dopo, quando a prendere la parola è stata Anna Tatangelo, Renga l’ha interrotta esplodendo contro il ragazzo: “Forse è meglio se non lasci l’università!”, gli ha detto. La reazione di Domenico è stata immediata, e un po’ spiazzato ha precisato: “Non l’ho lasciata, infatti!”. In studio è calato il gelo, poi Michelle ha cercato di consolare il concorrente.

