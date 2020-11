Addio a Gigi Proietti, oggi i funerali e l’omaggio in Campidoglio

Oggi si svolgerà il funerale del grande Gigi Proietti. Sono state molte le personalità a volergli dare un ultimo saluto.

Gigi Proietti ci ha lasciati lo scorso 2 novembre. A pochi giorni dalla sua scomparsa si è svolta la cerimonia pubblica del suo funerale. La celebrazione si terrà oggi nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo alle ore 13.

Molte le personalità di spicco che sono volute intervenire per salutare un ultima volta “il maestro”. Proietti è stato omaggiato in Campidoglio e c’è anche stata una standing ovation al Globe Theatre. E’ l’occasione per un ultimo saluto anche per i numerosi fan. Ad aumentare la commozione è stato il fatto di proclamare il lutto cittadino per la giornata di oggi.

Roma saluta un’ultima volta Gigi Proietti

Il feretro è partito questa mattina dalla clinica Margherita sulla Nomentana, scortato dalle forze dell’ordine. Il corteo funebre si è subito recato al Campidoglio per poi andare al Globe Theatre che sarà poi intitolato all’attore. Le esequie si svolgeranno nella Chiesa degli Artisti, ma saranno in forma privata anche a causa dell’emergenza Covid. Dalle indiscrezioni pare che saranno solamente 60 gli invitati. C’è stato un dispiegamento delle Forze dell’ordine per evitare il formarsi di assembramenti. Gli ingressi nella piazza del Valadier, in via del Corso, su Piazzale Flaminio e una parte di Villa Borghese sono stati chiusi. Fortunatamente, sarà possibile visionare la cerimonia su Rai 1.

Roma rende omaggio al grande Gigi Proietti. E la gente applaude al passaggio pic.twitter.com/CaJiLAuzgH — Maria Latella (@MariaLatella) November 5, 2020

Molti hanno voluto omaggiare Proietti un’ultima volta. Walter Veltroni, Edoardo Leo, Marisa Laurito e tanti altri hanno letto dei messaggi in ricordo dell’attore. E’ intervenuta anche la sindaca Raggi: “La citta di Roma si stringe attorno alla famiglia di Gigi Proietti. Roma non lo dimentica. Già ci manchi“. La sindaca ha poi continuato dicendo: “Quando finirà la pandemia faremo qualcosa di più grande. C’è bisogno di sentirlo ancora accanto a noi”. Il corteo funebre ha ricevuto una pioggia di applausi durante tutti i suoi spostamenti e in ogni luogo ha trovato ad accoglierlo amici e colleghi. Al Globe Theatre, la commozione è stata tanta. Flavio Insinna, Paola Tiziana Cruciani, Enrico Brignano e molti altri hanno salutato il maestro con un lungo applauso di 5 minuti.

