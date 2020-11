Stasera in tv | Ulisse, Il piacere della scoperta, oggi 4 novembre

Oggi, 4 novembre, Ulisse – Il piacere della scoperta con Alberto Angela andrà in onda su Rai 1: tutte le anticipazioni sulla puntata

La puntata che andrà in onda stasera in televisione su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 renderà omaggio a Gigi Proietti, l’amato attore romano recentemente scomparso, che ha prestato la sua voce e la sua arte al programma. Nello specifico ad andare in onda sarà la replica della puntata andata in onda nel 2018.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla serata.

Ulisse – Il piacere della scoperta:

Gigi Proietti recita Shakespeare

La seguitissima trasmissione condotta da Alberto Angela questa sera omaggerà Gigi Proietti, il quale ha prestato la sua voce a Ulisse e in varie occasioni anche il suo immenso talento recitativo. Nella splendida cornice del Foro Romano l’attore interpretò l’orazione funebre di Marco Antonio, epitaffio pronunciato alla morte di Cesare.

Senza vestiti di scena, senza fronzoli o orpelli, solo con la sua arte, Gigi Proietti ha interpretato il testo Shakespeariano mostrandolo in tutta la sua reale, cruda, nudità.

Marco Antonio era un uomo politico e come tale sapeva usare la retorica alla stregua come un’arma per sconfiggere i suoi avversari. E proprio durante il discorso funebre per Giulio Cesare fatto dinnanzi al popolo romano, la parola dimostra il suo potere estremo, tanto da dimostrarsi pericolosa e salvifica al contempo.

Grazie a questo discorso, l’uomo otterrà l’appoggio incondizionato del popolo romano, così convinto che la congiura ordita nei confronti di Cesare non fosse stata operata per salvare la Repubblica, bensì per minarne le fondamenta.

Scoppierà la guerra civile e gli assassini di Cesare saranno costretti a fuggire a Filippi (Grecia), dove comunque troveranno la morte ad attenderli.

