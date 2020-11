Stasera in tv | All Together Now: giudici, ospiti e news, oggi 4 novembre

All Together Now Italia con la nuova edizione inizierà oggi, 4 novembre: tutte le anticipazioni, i giudici, gli ospiti e le novità sul talent show di Canale 5

Lo show musicale All Together Now condotto da Michelle Hunziker e dal presidente di giuria J-Ax torna in programmazione questa sera in tv con tantissime succulente news.

Il fortunato format ideato da Endemol ha saputo mantenere alta l’attenzione degli spettatori sino a questo momento… sarà così anche in tempo di Coronavirus?

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul talent che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.20.

All Together Now: giuria e altre news

Lo show di Canale 5 si appresta questa sera a proporre al suo pubblico una nuova edizione all’insegna dello svago, che lo porti lontano dalla pandemia e dalle conseguenza che questa ha generato. Come dichiarato dalla stessa Michelle Hunziker il talent “si adatta a questo momento storico” e ne rispetta le regole, ma intende comunque donare allegria ai telespettatori. “Vi accarezzerà il cuore con delle bellissime storie dei nostri concorrenti, i quali avranno la possibilità di crescere di puntata in puntata. Saranno giudicati dai 100 esperti musicali del nostro Muro, ma avranno 4 cantanti storici della musica italiana che li stimoleranno a migliorare per poter realizzare il loro sogno.. cioè portarsi a casa i 50 mila euro del nostro game show musicale. Il tutto condito da molta emozione e partecipazione. Non vi resta che prepararvi il plate, le patatine sul divano e vi sorprenderete a cantare insieme a noi. E’ un programma della gente e per la gente!“, ha dichiarato la conduttrice.

Tra le novità, sarà presente una giuria vip che va ad aggiungersi ai super giurati J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Il Muro Umano si mantiene composto da 100 elementi, tutti provenienti dal mondo dello spettacolo, a cui si affiancherà una giuria popolare composta da dieci giurati selezionati fra le candidature arrivate tramite i social. I super giurati potranno confermare o anche decidere di ribaltare il giudizio del Muro e i due concorrenti che a fine serata avranno ricevuto il voto più basso si sfideranno per giungere a un’eliminazione definitiva.

All Together Now, i concorrenti:

Beatrice Baldaccini;

Kam Cahayadi;

Dalila Cavalera;

Claudia Ciccateri;

Luigi Ernani Frezza;

Silvia Rita Iannone;

Domenico Iervolino;

Antonio Marino;

Giorgia Rizza;

Alessio Selvaggio;

Savio Vurchio;

il duo Gli amabili, composto da Elena Frantini e Massimiliano Corrà.

