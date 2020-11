In Trentino le castagne sono considerate un elemento primario per la preparazione di molte specialità. Dove raccogliere le castagne in Trentino Alto Adige.

Raccogliere le castagne significa stare a contatto con la natura e ovviamente fare incetta del frutto più prelibato dell’autunno. Il Trentino Alto Adige con la sua rigogliosa e spettacolare natura è lo scenario ideale per andare per boschi alla ricerca delle castagne.

Le castagne per il Trentino sono poi una vera e propria tradizione e sono abbinate a salumi del posto o servite in minestre e zuppe. In questo periodo dell’anno nelle tavole delle ‘buschenschanke, le osterie, potrete assaggiare la castagne in varie declinazioni.

In autunno oltre la castagne vale la pena girare per i monti del Trentino per ammirare il foliage. I luoghi più belli d’Italia per vedere il foliage sono proprio fra i laghi dell’Alto Adige. Il Trentino Alto Adige è una regione che offre sempre un motivo per stare all’aria aperta e godere della sua immensa bellezza.

Raccogliere le castagne in Trentino: dove andare

Natura spettacolare e prodotti enogastronomici eccezionale. La ricetta perfetta per andare in Trentino a raccogliere le castagne. Un frutto non solo prelibato e buonissimo, ma di enorme importanza per la tradizione del Trentino Alto Adige.

Keschtnigl, ossia castagna, Niglsunntig la sagra, Törggelen e tante altre parole ‘difficili’ che ci portano ad una sola realtà nelle sue numerose declinazioni: la castagna. Sono innumerevoli le sagre che si tengono in autunno in Trentino fra le più famose quella della Val di Cembra, la Castagnada Biana ad Albiano; in Valsugana la Festa della Castagna di Rocegno Terme; poi la Festa del Marrone di Castione di Brentonico.

Ma la castagna è parte della tradizione di questa regione. Il Torggelen è l’antica usanza di bere il vino novello, mangiare le castagne, lo speck e la zuppa d’orzo nei vari masi della zona. Una volta era un modo per far assaggiare ai vicini il vino e i prodotti raccolti. Oggi l’usanza si è mantenuta, ma è diventata un tour di degustazione dei prodotti dell’autunno.

Dove raccogliere le castagne in Trentino

Keschtnigl: il sentiero della castagna del Trentino

Castagne tradizionali in Trentino: il marrone di Albiano

Alto Garda Trentino: i marroni di Campi

Monte Baldo: passeggiare fra castagne e natura

Keschtnigl: il sentiero della castagna del Trentino

Velturno, un piccolo paese in provincia di Bolzano, è particolarmente conosciuto come il “paese dei castagni”, in quanto conta più di 3300 alberi di castagne che lo circondano. Posto ideale per immergersi nella natura e andare a raccogliere le castagne.

Il Keschtnigl è il riflesso dell’amore che ha Velturno nei confronti delle castagne. Questo sentiero di nicchia è un tracciato avvolto da castagneti pensato non solo per la stagione autunnale, ma per tutto il resto dell’anno. I colori e gli odori che cambiano da stagione in stagione tolgono il fiato. Il sentiero corre verso i meravigliosi pendii della Valle Isarco, dalla meravigliosa Abbazia di Novacella, all’altopiano del Renon, fino ad arrivare al Maniero di Castel Roncolo. Un percorso suggestivo e utile per raccogliere le castagne in Trentino.

Durante il Törggelen, ovvero la degustazione del vino “nuovo” il sentiero della castagna è particolarmente affollato.

Castagne tradizionali in Trentino: il marrone di Albiano

Albiano, ad appena 18 km da Trento, è famosa per il marrone di Albiano diffusissimo nella tradizione culinaria di questa regione e coltivato sin dall’antichità.

La Castagnata Biana è una festa, tuttora celebrata, in memoria dei tempi che furono quando le donne del paesino intrecciavano delle lunghe ghirlande e infilando le amate castagne con l’aiuto di una corda, fatto ciò, si recavano in città, a Trento, per vendere i manufatti in sagre e manifestazioni.

Uno dei luoghi migliore dove andare a cercare le castagne è nella Valle di Cembra, una grande vallata ai piedi dell’Altopiano del Calisio.

Alto Garda Trentino: i marroni di Campi

L’Alto Garda Trentino presenta una vasta area di castagneti. Una frazione del comune di Riva vanta di una particolarità di castagne: i marroni di Campi. Si tratta di un prodotto da raccogliere a mano e rigorosamente bio.

La raccolta in questa zona varia da comune a comune, vi suggeriamo di dare uno sguardo alle comunicazioni del comune perché si può raccogliere le castagne solo durante alcune giornate prestabilite.

Monte Baldo: passeggiare fra castagne e natura

Entrando in Trentino da sud, la prima montagna che si incontra è l’Altopiano di Brentonico, nel favoloso Parco naturale del Monte Baldo. Conosciuto come “il Giardino d’Italia” per la meravigliosa varietà di vegetazione e i panorami mozzafiato che offre, questo angolo di mondo mi lascerà a bocca aperta.

In autunno è la patria dei castagneti, del vin brûlé e delle bancarelle di caldarroste. Da non perdere Contrada di Castione di Brentonico, dove i secolari castagneti offrono squisite castagne di qualità, dolci e grandi.