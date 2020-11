Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 3 novembre

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occupa stasera dell’emergenza sanitaria e della crisi economica che ne è seguita: anticipazioni di oggi, 3 novembre

Oggi, 3 novembre, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia e al piano di aiuti che si pone come obiettivo quello di scongiurarla.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3 con l’intento di quantificare i danni che il Coronavirus ha provocato alle nostre finanze e nella prospettiva di come porvi rimedio.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda di stasera.

Cartabianca, le anticipazioni

L’Italia ha sofferto e soffre a causa del coronavirus e dei tanti morti che quest’epidemia ha provocato. Una delle più gravi conseguenze collaterali è la grande paura e, soprattutto, l’incertezza che su tanti settori produttivi si è abbattuta come una scure implacabile.

Reportage puntuali e ricchi di interviste metteranno in luce alcuni fra i settori che il nuovo DPCM sembra aver toccato maggiormente: la ristorazione.

Inoltre, a oggi i musei sembravano essere l’unico luogo scampato (quasi) indenne dai provvedimenti, ma probabilmente questa sua eccezionalità avrà vita breve.

Di questi e altri argomenti si parlerà a Cartabianca con ospiti provenienti dal mondo della politica e dell’informazione e assieme a esperti accreditati.

Cartabianca, gli ospiti:

Franca Leosini, conduttrice di Storie Maledette;

Pier Luigi Bersani (Articolo Uno);

Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria (Cambiamo!);

Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli (Democrazia Autonomia);

Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna (Partito Sardo d’Azione);

Massimo Galli, Primario dell’Ospedale Sacco di Milano;

Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano;

Stefano Zurlo, giornalista del Giornale;

Antonella Nonino, imprenditrice;

Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore del CNR;

Mauro Corona, alpinista e scrittore.

