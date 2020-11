Maradona operato d’urgenza al cervello: la notizia choc dall’Argentina. Era stato ricoverato l’altro ieri e sembrava di trattasse solo di problemi legati alla sua depressione.

Dall’Argentina rimbalza una notizia devastante: Diego Armando Maradona sarà operato a breve al cervello.

Leggi anche –> Maradona ricoverato in condizioni serie: non è Covid, situazione preoccupante

Al momento non ci sono ancora notizie dettagliate, ma la preoccupazione per la salute del Pibe de Oro è davvero tanta. Sembra confermato dunque non c’entri nulla il Coronavirus, ma non si capisce cosa abbia davvero Maradona. Evidentemente la situazione gravissima è precipitata nelle ultime ore.

AGGIORNAMENTO: fonti argentine parlano di un esteso ematoma al cervello che ha reso necessario l’operazione chirurgica immediata. I medici hanno spiegato che tutto è stato generato da un trauma alla testa subito dall’ex calciatore del Napoli.