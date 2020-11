Courtney Cox irriconoscibile, l’attrice di Friends lascia senza parole

Courtney Cox ha reso omaggio al suo personaggio di Scream 3 con un taglio di capelli cortissimo, davvero da urlo!

L’attrice Courtney Cox, famosa per essere una dei protagonisti della serie tv “Friends”, dove interpretava la cuoca Monica, ha mostrato ai fans una nuova acconciatura davvero da brivido! Courtney ha reso omaggio al suo personaggio di Scream 3 con un taglio di capelli simile a quello del film: l’attrice 56enne si trovava sul set dell’attesissimo sequel del film horror, quando ha rivelato su Instagram una frangia spaventosamente corta. Molti fans hanno commentato la foto facendo riferimento ad una scena di “Friends” in cui Monica Gellar si taglia i capelli in modo orribile, urlando poi: “Ho detto Demi Moore, non Dudley Moore” all’amica Phoebe. Una persona ha scherzato: “Hai lasciato che Phoebe ti tagliasse di nuovo i capelli?”.

Courtney Cox e il taglio di capelli da urlo, ecco cosa ne pensano i fans

Ad Halloween Courteney ha condiviso una foto del suo nuovo taglio di capelli con i 10 milioni di followers che la seguono su Instagram, pubblicando un post sottotitolato: “Non la frangia!!!!!!!!”. Proprio sopra la sua spalla, sullo sfondo della foto, c’era Scream Ghostface, con un paio di forbici al posto del suo solito coltello. Non è la prima volta che la Courteney rende omaggio ai suoi capelli di Scream, visto che anche lo scorso Halloween ha condiviso un video di se stessa che si tagliava la frangia, indossando però una parrucca. Da quando la fotografia è stata postata i fans si sono complimentati per la pettinatura. Tra di loro anche la star di Queer Eye Tan France, che ha commentato: “NO WAY!! Ero così tentata di essere Gail Weathers con la frangetta, prima di accontentarmi di Moira Rose! Potrei avere dei rimpianti”.

Visualizza questo post su Instagram Not the bangs!!!!!!!! 😱😱😱 #scream #ghostface #halloween Un post condiviso da Courteney Cox (@courteneycoxofficial) in data: 31 Ott 2020 alle ore 7:45 PDT

