Luca Argentero e Cristina Marino, attacco a Signorini: “Siamo schifati”

Una situazione raccapricciante quella vissuta da Luca Argentero e Cristina Marino dopo il servizio fotografico: il motivo delle polemiche

Uno sfogo su Instagram davvero senza precedenti. Il noto attore Luca Argentero e la futura moglie Cristina Marino hanno espresso tutta la loro rabbia visto che non hanno gradito gli ultimi servizi fotografici dei settimanali Chi e Oggi sulla loro entusiasmante storia d’amore. La coppia è delusa e schifata viste le numerose foto alla piccola Nina, la primogenita della coppia che non è stata ben coperta in volto come vuole la legge sulla tutela dei minorenni. Così la 29enne ha svelato: “Da madre e da padre ci sentiamo legittimati a fare un po’ quello che secondo noi è idoneo per nostra figlia. Anche perché temo che siano informati male su quello che giuridicamente è corretto e legale e cosa no. Però quello lo vedremo in altre sedi. Per la legge il viso di un minore non deve essere ricoperto con due pixellini: non deve essere riconoscibile. Purtroppo Nina in queste foto non lo è”.

Luca Argentero e Cristina Marino, la precisazione sulla figlia

Così Argentero e la Marino hanno scelto di mostrare, da oggi in poi, la neonata per non essere oggetto di lucro. I direttori dei due settimanali, Alfonso Signorini e Umberto Brindani, non hanno replicato con una note ufficiale. La coppia si sarebbe dovuta sposare nel 2020, ma l’emergenza sanitaria e la gravidanza hanno cambiato completamente i piani. Così le nozze sono state rimandante alla primavera 2021. Secondo matrimonio per il noto attore italiano dopo quello con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania.