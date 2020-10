Stefania Orlando, spunta il fratello segreto: “Nessuno parla di me”

Quasi nessuno sa che Stefania Orlando ha un fratello di nome Gianni. Il quale ora ha deciso di rompere il silenzio e uscire allo scoperto.

La vita privata di Stefania Orlando, una delle principali protagoniste del Grande Fratello Vip, è da decenni sotto i riflettori. Eppure ben pochi sanno che ha un fratello “segreto” di nome Gianni. Scopriamo insieme chi è e perché ha deciso di uscire allo scoperto.

Il rapporto di Stefania Orlando col fratello Gianni

Gianni Orlando vive e lavora a Parigi come artista di mosaici, e il settimanale DiPiù Tv è andato a intervistarlo: “Nessuno parla di me, è come se non esistessi – ha spiegato il fratello di Stefania Orlando -. Lei è sangue del mio sangue e c’è sempre tempo per recuperare”.

Già, perché è lui stesso a confessare che “con lei non ho avuto un rapporto sereno”. La loro mamma, Annamaria, lo ha avuto da una relazione di gioventù, e Gianni non ha mai conosciuto il suo padre naturale. Pietro Romano Orlando però lo ha riconosciuto come figlio suo, e infatti porta il suo cognome.

“Non posso dire di essere stato felice” ha raccontato Gianni Orlando, “e con Stefania non ho avuto un rapporto sereno, non ho ricordi di noi due che giochiamo. Ho vissuto anni che considero bui”. Per un periodo è stato infatti messo in collegio, dove sentiva di non avere una famiglia. A risollevarlo ci ha pensato l’amore per una ragazza francese: “Il tempo mi ha aiutato a lasciarmi tutto alle spalle”.

Ma, come detto, Gianni Olando non dispera di poter salvare il salvabile. E a proposito della sorella afferma: “Spero di sciogliere i nodi non risolti con lei… spero lo voglia anche lei. Vorrei riempire il vuoto che ho nel cuore”. Si attende ora una sua risposta.

