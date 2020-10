GF Vip, Guenda Goria e Telemaco si sono lasciati? Lui non ne poteva più

La storia d’amore tra Guenda Goria, chiusa nella Casa del GF Vip, e Telemaco sarebbe finita? Il gossip che sta travolgendo il web

Il web è impazzito per l’indiscrezione che vedrebbe Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Rura e concorrente del Grande Fratello VIP, e il suo nuovo amore Telemaco Dell’Aquila, lasciarsi dopo così poco tempo. I fan del GF Vip chiacchierano e commentano, in attesa di qualche indizio o conferma..

A lui non piacciono le frequentazioni di Guenda?

Secondo il gossip, che da ore impazza sul web, sarebbe stato proprio l’imprenditore Telemaco Dell’Aquila, a piantare in asso l’attrice Guenda Goria per svariati motivi, tra cui la gelosia per una frequentazione di Guenda all’interno della Casa che non sarebbe piaciuta al fidanzato…

L’attrice, infatti, ha da poco iniziato ad avvicinarsi ad un altro inquilino dell Casa del GF: l’attore Massimiliano Morra, nonostante la presenza nel programma di Adua del Vesco, ex fiamma di lui, nonché collega sul set.

La relazione tra la Goria e Telemaco ha già incontrato diversi ostacoli, tra cui proprio Maria Teresa Ruta, che si era opposta alla decisione della figlia di seguire il suo cuore. La madre aveva infatti paura dell’eccessiva differenza di età tra i due e avrebbe voluto, per sua figlia, un coetaneo con cui condividere la vita.

Il rapporto tra la Ruta e la Goria è già stato oggetto di gossip e chiacchiere per alcuni rancori che Guenda avrebbe nei confronti della madre, come ha raccontato Myriam Catania. Tuttavia, secondo la stessa Catania, quei rancori si appianeranno quando anche la stessa Goria avrà un figlio e potrà capire meglio le preoccupazioni della mamma.

Ma i fan e il pubblico del Grande Fratello VIP vogliono sapere cosa stia succedendo tra la Guenda e Telemaco e se effettivamente ci sia aria di rottura tra di loro. La questione sarà probabilmente discussa nella prossima puntata dello show di Alfonso Signorini.