Vincitore Tale e quale show, chi è il campione di questa edizione

Si è conclusa questa sera la 10a edizione del ‘Tale e Quale Show’ condotto da Carlo Conti: scopriamo chi è il vincitore.

Questo penultimo venerdì di ottobre si conclude la prima fase del programma condotto da Carlo Conti ‘Tale e Quale Show‘. Un appuntamento importante perché questa sera si decide il campione della decima edizione del programma, ma si decide anche quale sarà la line up della seconda fase della trasmissione. Come ogni anno, infatti, il vincitore ed i primi tre classificati di ogni categoria (uomini e donne) si andranno a sfidare con i primi quattro dell’edizione precedente.

La puntata comincia con tre favoriti d’obbligo, per via della loro posizione in classifica all’inizio della puntata. Parliamo ovviamente di Pago, primo in classifica con 290 punti, di Barbara Cola, distante 13 punti, e di Virginio (-14). Sin dal primo istante, dunque, è apparso evidente che a meno di stravolgimenti e colpi di scena dell’ultimo momento, complice qualche defaiance di tutti e tre i favoriti era difficile che gli altri potessero concorrere per il titolo.

Tale e Quale show, ecco chi è il vincitore della decima edizione

Pago in queste settimane è riuscito a dimostrare di essere non solo un grande cantante, ma anche un imitatore eccezionale. Quest’oggi aveva come compito, non semplice, di vestire i panni di Bruce Springsteen. Compito difficile anche per Barbara Cola, la quale aveva il quasi impossibile compito di imitare un pezzo di storia della musica italiana ed una voce unica ed inimitabile come quella di Fiorella Mannoia. Virginio, dal canto suo, aveva forse la sfida più difficile di tutti, poiché il suo nuovo io oggi era Bruno Mars, cantante dalle grandi doti canore ma anche e soprattutto dalle eccezionali doti di ballerino e interprete.

