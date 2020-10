Giulia Sol costretta a cambiare il suo vero nome: ecco perché

Giulia Sol vittima di bullismo, la protagonista di “Tale e Quale Show” racconta la sua sofferenza: ecco perché ha cambiato nome.

Giulia Sol è la 25enne protagonista del reality “Tale e Quale Show” di Carlo Conti, sua prima esperienza televisiva. Per Giulia affermarsi nel mondo del teatro non è stato facile, ma oggi è una vera e propria stella del palcoscenico. L’ultimo successo a cui ha partecipato è stato il musical “Ghost”, tratto dall’omonimo film, in cui interpretava la protagonista Molly. Il tour stava andando alla grande, ma è stato bruscamente interrotto a causa della pandemia. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel, Giulia Sol ha raccontato il difficile percorso della sua carriera e ha ammesso anche di essere stata vittima di bullismo.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Giulia Sol, cantante e attrice italiana: tutto sulla performer bergamasca

Giulia Sol vittima di bullismo, ecco perché

Giulia Sol ha raccontato: “Ho subito ogni tipo di angheria per via del mio cognome. Tanto che ho deciso di cambiarlo. Il mio vero cognome è Sola. Alle medie sono stata pesantemente bullizzata dai miei compagni, che mi escludevano dalle feste, dalla ricreazione, dai gruppi di studio. E anche alle superiori ho dovuto sopportare risatine e occhiatacce ogni volta che i professori pronunciavano il mio nome”. Per questo motivo quando è arrivato il momento di iniziare a fare provini come attrice e cantante, Giulia ha deciso di togliere l’ultima lettera dal suo cognome. La decisione è stata approvata dalla famiglia, anzi sembra che sia stato il papà di Sol a consigliare la modifica. L’uomo, inoltre, da giovane cantava in un coro lirico e per un po’ ha lavorato anche in radio. La musica, dunque, è sempre stata molto presente nella vita della famiglia di Giulia. La ragazza è molto legata ai suoi parenti, e non appena il tour di “Ghost” è stato sospeso lei è rientrata nella sua città natale, Bergamo, dove ha trascorso il lockdwon in compagnia dei genitori e del fratello minore.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI!