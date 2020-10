Dubai è una delle città più sicure per i viaggi durante il Coronavirus

Dubai è una delle città più sicure del mondo per andare in vacanza.

Trovare una meta sicura per i propri viaggi, in questo difficile periodo di pandemia da Coronavirus, non è facile. Anzi. Viaggiare è diventato molto complicato e bisogna sempre monitorare l’andamento dei casi e i contagi. Pare però che Dubai sia a oggi una delle mete più sicure in assoluto.

Perché Dubai è una meta sicura per il Coronavirus?

Come riporta TTG Viaggi la città di Dubai è infatti pronta ad accogliere tutti i turisti, italiani in primis, nelle sue strutture. Nel corso di un evento virtuale infatti il ceo di Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing ha dichiarato che Dubai è una delle destinazioni più sicure al mondo. Oltre al marchio “Save Travel” assegnato alla città dal World Travel and Tourism Council arrivano quindi le parole di chi si occupa di turismo in loco. La città mette in atto tutte le misure più complete ed efficaci per tutelare la sicurezza dei cittadini e turisti introducendo il programma Dubai Assured.

La voglia di volare verso Dubai

Sempre nel corso dell’evento sono stati condivisi i dati di settore che hanno dimostrato come prima del lockdown Dubai fosse già una delle mete più ricercate e oggi, che si ricomincia a viaggiare, le ricerche dei voli verso questa città sono aumentate. È una delle cinque destinazioni più prenotate con Virtuoso e, secondo Expedia, è anche una delle destinazioni più interessanti per i viaggi futuri.

Perché scegliere Dubai e come viaggiare in sicurezza

Se avete quindi dei dubbi su dove andare in vacanza e avete una disponibilità economica importante ecco che Dubai si piazza sicuramente tra le mete più interessanti da tenere in considerazione.

Ovviamente, tutto questo, a oggi. I dati relativi ai numeri del contagio da Covid-19 sono infatti in continuo cambiamento. Se fino ad agosto, ad esempio, noi italiani eravamo convinti di aver superato la crisi, oggi i numeri parlano chiaro. Così potrebbe succedere anche a Dubai anche se grazie a tutte le misure di sicurezza messe in atto le probabilità sono scarse.

Purtroppo in questo 2020 bisogna essere attenti e prima di partire ponderare bene le località prescelte. E sarà così almeno fino alla prossima estate quando, si spera, ci sarà un vaccino in grado di gestire e di ridurre il contagio

Intanto però per viaggiare sicuri potete mettere in atto tutta una serie di comportamenti importanti che vi faranno sentire protetti.