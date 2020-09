Una coppia di coniugi consegue una doppia vincita alla lotteria. Tutti e due infatti comprano un biglietto e la festa raddoppia.

È da non credere la vincita alla lotteria che ha visto una coppia di fortunatissimi coniugi fare loro una somma niente male. Ma a rendere più incredibile il lieto evento è il fatto che sia il marito che la moglie possiedono un biglietto vincente.

Liz e Ronnie Cookson si sono assicurati circa 32mila euro a testa, per un doppio bacio della fortuna da 64mila euro in totale. In tutto ciò, anche un loro vicino di casa ha conseguito una vincita alla lotteria, da 30mila euro. Per quanto riguarda Liz e Ronnie, entrambi sono in pensione dopo avere avuto dei problemi di salute. Loro stanno insieme da 26 anni e hanno già fatto sapere che con questi soldi aiuteranno i loro parenti ed amici.

Vincita alla lotteria, sia il marito che la moglie vincono con i rispettivi tagliandi

La coppia vive a Liverpool e ha 5 figli, 10 nipoti ed un pronipote. In tutto ciò però c’è spazio anche per un bel regalo da concedersi, come un viaggio a Las Vegas. Magari proprio per tentare ancora una volta la sorte. Poi Liz ha una sorella ed altri nipoti in California, mentre Ronnie da tempo desidererebbe comprare un camper e viaggiare per la Scozia. Una parte della loro vincita, circa il 32% di ciascun biglietto, verrà automaticamente devoluta a degli enti per beneficenza.

