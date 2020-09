Temptation Island, chi sono Nadia e Antonio: la loro storia

Conosciamo meglio la storia della nuova coppia di Temptation Island composta da Nadia ed Antonio: ecco tutte le curiosità

Un’altra coppia della nuova edizione di Temptation Island sarà composta da Nadia e Antonio. I due stanno insieme da quasi due anni, ma hanno circa dieci anni di differenza. Antonio Giungo ha 32 anni ed è un organizzatore di Eventi partendo dalla provincia emiliana visto che qualche anno si occupava degli eventi all’ex Vr33 club di Reggio Emilia. Ora lavora per Great Events volando spesso ad Ibiza per le numerose feste sull’isola. Di Nadia si conosce ben poco, assomiglia molto a Paola Di Benedetto. Antonio si lamenta spesso che lei trascorre troppo tempo sul divano e questa dinamica presuppone che non abbia un lavoro.

Leggi anche –> L’Isola dei Famosi a gennaio 2021: non ci sarà Alessia Marcuzzi



Leggi anche –> Alessia Marcuzzi distrutta dopo la tragedia: “Prego per te…”

Temptation Island, chi sono Nadia e Antonio: le curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I due hanno ben dieci anni di differenza e quindi su alcune cose non hanno la stessa visione. Nel video di presentazione Antonio ha svelato: “Anche se la amo devo capire se è la persona giusta per costruire un futuro. Io sono con la testa sulle spalle lei invece sta tutto il giorno sul divano senza fare niente”. La stessa Nadia si è presentata così: “Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva, cucinava. Io sono totalmente l’opposto di questo. Non permetterò a nessuno di cambiare il mio modo di essere. Io sono così”.