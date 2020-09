È sicuro volare in aereo? Cosa fare durante il volo

Cosa fare per stare tranquilli quando voliamo in aereo durante la pandemia da Coronavirus.

Ce lo stiamo chiedendo tutti: è sicuro volare in aereo durante questa pandemia da Coronavirus che stiamo vivendo? Il nostro modo di viaggiare e di visitare i paesi è cambiato per colpa della pandemia e, in un lungo articolo pubblicato sull’edizione americana di Rolling Stones diversi scienziati hanno cercato di rispondere al problema.

Il dottor Robert Quigley, esperto di malattie infettive e vicepresidente senior e direttore medico globale presso International SOS e la sua sussidiaria, MedAire è chiaro: “Il mondo come lo conoscevamo non sarà più lo stesso, compreso quello dei viaggi. Saremo sempre più consapevoli dell’importanza dell’igiene personale contro infezioni e virus, una consapevolezza che non cancelleremo mai più”.

È sicuro volare oggi?

Ma torniamo a noi: è veramente sicuro salire in aereo in questo periodo di Coronavirus? Secondo il dottor Quigley tutto dipende da una serie di fattori, compresa la preparazione personale al volo. L’allontamento sociale resta una delle precauzioni più importanti in assoluto, insieme all’importanza di lavarsi le mani e indossare la mascherina.

Cosa fare una volta saliti a bordo

Una volta a bordo è importante poi indossare la mascherina, ma bisogna ricordare che sugli aerei troviamo filtri HEPA in grado di catturare la particella di Coronavirus, ma poiché solitamente si lega a qualche particella più grossa è importante anche il ricambio dell’aria e il movimento della stessa. Anche se c’è qualcuno infetto a bordo, ad esempio, grazie ai filtri, alla mascherina e al movimento dell’aria è improbabile riuscire a inalare una quantità di virus sufficiente per ammalarsi.

Cosa dovete ricordarvi

Cosa serve per viaggiare in sicurezza durante il Coronavirus? Prima di tutto meglio indossare una mascherina con filtro che protegge quindi sia se stessi che le altre persone. Inoltre si può pensare di indossare anche una visiera e ricordarsi di non toccare occhi e bocca con le mani. Potete poi anche decidere di pulire autonomamente la vostra seduta con una salviettina disinfettante prima di sedervi e decidere di non consumare pasti durante il volo per poter indossare la mascherina il più a lungo possibile.

Insomma. Volare in aereo è pericoloso e sicuro al tempo stesso esattamente come qualsiasi altra attività che si fa in un luogo chiuso. Bisogna seguire le stesse regole decise dal Governo e dal Ministero della Salute e soprattutto allertare al massimo i vostri sensi e fare più attenzione del dovuto a tutto ciò che toccate, igienizzarvi le mani e non levarvi mai la mascherina.