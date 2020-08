Vanessa Incontrada stacca un po’ la spina: “Non mi rivedrete molto in tv”

L’attrice e conduttrice di origine spagnola, Vanessa Incontrada, non sarà più presente in tv come una volta dopo gli ultimi suoi impegni lavorativi: il motivo

Ancora un appuntamento da non perdere con protagonista Vanessa Incontrada. La conduttrice sarà impegnata con Carlo Conti con i MusicAwards2020, ma non saranno assegnati i premi ai migliori artisti, ma perlopiù sarà una giornata di beneficenza dopo l’emergenza Coronavirus che ha colpito soprattutto il mondo della musica. La stessa presentatrice di origine spagnola ha svelato ai microfoni del settimanale Telesette i suoi progetti per il futuro: “Dopo le repliche di Zelig, Non dirlo al mio capo e 20 anni che siamo italiani non sarò più presente in tv”. Così l’attrice e conduttrice staccherà un po’ la spina per dedicarsi ad altro.

Vanessa Incontrada, i suoi nuovi progetti

Durante l’intervista, poi, ha svelato: “A settembre sarò con Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino sul set di Ostaggi. Poi riprenderò il tour teatrale che avevo interrotto e a marzo sarò sul set di una nuova serie”. Così la stessa Incontrada si dedicherà più alla sua carriera da attrice tralasciando così per un po’ il ruolo di conduttrice televisiva.