Cecilia Rodriguez Ignazio Moser addio, gli occhi su Diletta Leotta

Ancora nuove indiscrezioni sulla rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: ecco tutte le novità, c’entra anche la bionda giornalista Diletta Leotta

Un addio improvviso quello tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia ormai vive separata, ma si sta cercando una riappacificazione. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal magazine Oggi, i motivi dell’addio sarebbero da ricercare alle tante attenzioni che Moser ha riservato alla bionda giornalista Diletta Leotta. Il tutto, come scrive Alberto Dandolo, sarebbe avvenuto dopo una serata alla discoteca di Porto Cervo Just Cavalli dov’era presente anche la conduttrice di Dazn.

Leggi anche –> Diletta Leotta Ibrahimovic, lo svedese è in Sardegna con la moglie Helena

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser, la vicenda

E così la stessa sorella di Belen non avrebbe digerito il comportamento dell’ormai suo ex visto che Ignazio era sempre con gli occhi sulla Leotta. Ma questo sarebbe stata soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infine, sono tanti i motivi che hanno portato così all’allontanamento della coppia: in primis ci sarebbe anche il desiderio di lei di mettere su famiglia a differenza di Ignazio. Nelle prossime settimane potrebbe esserci anche un riavvicinamento improvviso con la coppia che si è lasciata fin troppo male e in maniera strana.