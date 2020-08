Brad Pitt, in Francia insieme alla modella Nicole Poturalski: le ultime

Nuova fiamma per Brad Pitt secondo gli ultimi avvistamenti. Il celebre attore è stato beccato in Francia insieme alla modella Nicole

Novità importanti per il celebre attore Brad Pitt, che è stato beccato in compagnia della modella Nicole Poturalski in Francia. Così l’ex marito di Angelina Jolie è stato colto in flagrante con la modella tedesca insieme in un jet privato come svelato in anteprima da ETonline. Così attraverso gli occhi di un testimone, che ha potuto notare come i due siano arrivati a Parigi mercoledì mattina. Brad Pitt ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori la sua vita sentimentale evitando di parlare della sua storia d’amore finita con la Jolie. Al momento non ci sarebbero annunci ufficiali con i due che sono saliti velocemente sul jet privato per dirigersi nel sud della Francia.

Brad Pitt, le novità della sua vita privata

Lo stesso celebre attore è sempre impegnato nel divorzio con Angelina: i due stanno decidendo sull’opportunità o meno di mantenere o togliere un giudice privato coinvolto nel caso. Nel frattempo Brad sembra aver trovato una nuova fiamma, ma per ora le conferme tardano ad arrivare. Nelle prossime settimane la sua situazione sentimentale sarà più chiara. Si tratta di una nuova fiamma per dimenticare in fretta la sua ex Jolie?