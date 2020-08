Paris Hilton, abusi durante l’adolescenza: l’annuncio della ricca ereditiera

Retroscena davvero importanti per quanto riguarda la vita privata della ricca ereditiera, Paris Hilton, che ha svelato i suoi ricordi dell’adolescenza

Non è tutto oro ciò che luccica. Paris Hilton, la ricca ereditiera, ha svelato nuovi retroscena davvero incredibili durante l’intervista alla rivista People. La donna ha raccontato degli episodi davvero incredibili accaduti durante la sua adolescenza. Prima di ora non ne aveva mai parlato e sono avvenuti da adolescente come svelato nel documentario sulla sua vita, This is Paris, che andrà in onda sul suo canale ufficiale Youtube. Ormai 39enne la Hilton ha rivelato: “Ho seppellito la mia verità per così tanto tempo”.

Paris Hilton, il racconto dell’ereditiera

Nonostante i tanti problemi e le varie sofferenze che ha dovuto subire, la ricca ereditiera è diventata una donna forte che tutti noi conosciamo ora. La sua adolescenza l’ha vissuta insieme alla sua famiglia al Waldorf Astoria Hotel di New York, ma ha sempre voluto vivere la città anche di notte senza obbedire alle regole dei suoi genitori. La notte andava fuori dall’hotel per dirigersi in discoteca o alle numerose feste in cui ha partecipato. E, infine, proprio per questo suo comportamento la ragazza veniva punita dai propri genitori togliendole la carta di credito o il cellulare. Inoltre, è stata anche spedita in diversi collegi: l’ultimo è stato il Provo Canyon, dove ha subito continue torture.