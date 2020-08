Stasera in tv film – L’affido – Una storia di violenza: trama, trailer e cast

L’affido – Una storia di violenza, film pluripremiato del 2017 e diretto da Xavier Legrand, racconta di una storia drammatica e tristemente attuale: tutti i dettagli sulla pellicola di oggi, 19 agosto.

Pellicola diretta da Xavier Legrand, L’affido – Una storia di violenza, è stata premiata con il Leone d’argento – Premio speciale per la regia e il Leone del futuro – Premio opera prima Luigi De Laurentiis alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e non solo…

Immagini potenti e interpretazioni di attori di grande talento rendono questa storia drammatica un capolavoro.

Il film, in prima tv, sarà in onda su Rai 3 alle ore 21.20.

Scopriamo insieme trama, cast e trailer di L’affido.

Leggi anche –> Stasera in tv | High Society – Quando gli opposti si attraggono, su Rai 2

Trama

Miriam e Antoine sono una coppia divorziata che ha avuto due figli: Joséphine e Julien. Alla base dei motivi che hanno portato i due coniugi a separarsi c’è la violenza psicologica e fisica che Antonine ha l’abitudine di riversare sui suoi familiari. La lotta per l’affidamento esclusivo dei suoi figli vede Miriam sconfitta, nonostante una lettera di Julien letta in tribunale nella quale il ragazzo afferma di non voler più interagire con il padre. Il giudice responsabile della causa sentenzia così che Julien debba trascorrere il fine settimana con Antoine. Le manie di controllo sull’ex moglie e sulla vita dei suoi cari trovano così sfogo sul piccolo Julien che si trova a lottare, come può, contro gli abusi del genitore violento.

Cast del film

Léa Drucker (Miriam Besson)

Denis Ménochet (Antoine Besson)

Thomas Gioria (Julien Besson)

Mathilde Auneveux (Joséphine Besson)

Saadia Bentaïeb (giudice)

Emilie Incerti-Formentini (avv. Ghenen)

Sophie Pincemaille (avv. Davigny)

Martine Vandeville (Madeleine Besson)

Jean-Marie Winling (Joël Besson)

Florence Janas (Sylvia)

Mathieu Saikaly (Samuel)

Julien Lucas (Cyril)

Jean-Claude Leguay (André)

Martine Schambacher (Nanny)

L’affido – Una storia di violenza, trailer

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI