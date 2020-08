Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, pauroso incidente: “Siamo inseguiti”

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico raccontano com’è nato il loro amore e svelano il retroscena dell’incidente che li ha coinvolti a causa dei paparazzi.

Ezio Greggio, celebre conduttore di Striscia la Notizia, e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Romina Pierdomenico sono più innamorati e affiatati che mai. Da ormai più di un anno hanno ufficializzato la loro relazione che, nonostante la grande differenza di età (65 anni lui, 26 lei), sembra procedere a gonfie vele. Il presentatore ne ha parlato con la rivista Gente mentre si trova in vacanza ad Ibiza con la compagna, svelando qualche piccante dettaglio…

La disavventura di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

“Ci conosciamo da tre anni, ma siamo una coppia da un anno. Il nostro primo appuntamento è stato dettato dal destino”, racconta Ezio Greggio. Galeotto fu Instagram, dove i due hanno iniziato a chattare. Di lì al primo appuntamento ufficiale il passo è stato breve. “Finalmente decidemmo di vederci – ricorda il presentatore – ma il primo incontro avvenne, per caso, con un giorno di anticipo rispetto alla data dell’appuntamento e in un luogo che non c’entrava nulla. Un segno del destino”, appunto.

A detta di Ezio Greggio, Romina, oltre all’indubbio fascino, è una delle poche donne che riesce a farlo sorridere, forse anche per via delle numerose passioni che condividono, come lo sport e i viaggi. E il suo accento abruzzese lo diverte molto. Sicuramente anche per questo sono riusciti a superare momenti tesi e difficili, come l’incidente che li ha visti coinvolti proprio alle Baleari, mentre erano inseguiti dai paparazzi, con grande spavento di Romina: “Per fortuna andavamo piano, stavamo per parcheggiare. Ho fatto solo l’errore di togliermi con anticipo la cintura e così per via della frenata e dell’impatto ho picchiato la testa sul parabrezza e avuto un colpo di frusta. Mi hanno portato per controllo all’ospedale e ho fatto la Tac. Tutto a posto, mi hanno dimesso alcune ore dopo: ho dovuto portare il collarino per qualche giorno e prendere alcuni farmaci. Passato lo spavento, ora finalmente è vera vacanza…”.

