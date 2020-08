Estrazione Million Day 15 agosto 2020: diretta oggi numeri

Estrazione del sabato al Million Day: a partire dalle ore 19.00 diretta live con la combinazione vincente di oggi 15 agosto 2020.

Anche a Ferragosto proseguono le estrazioni del Million Day, il gioco che ogni sera mette in palio un milione di euro a chi indovina una combinazione di 5 numeri compresi tra 1 e 55. Il 10 agosto l’ultima vincita: è arrivato il 117esimo milionario al gioco, con la vincita realizzata a Busto Garolfo in provincia di Milano.

In precedenza, il primo vincitore del mese si era registrato il 2 agosto, a Cologno al Serio, nel bergamasco. Il mese di luglio si è concluso con un buon bottino per gli amanti del gioco: sette vincite milionarie. Oggi una nuova estrazione. L’appuntamento è come al solito alle 19.00 ogni sera con l’estrazione quotidiana.

Statistiche Million Day: numeri ritardatari e frequenti

Diamo uno sguardo come sempre a qualche dato statistico. I ritardatari sono il 41, il 51 e il 3 rispettivamente con 50, 32 e 29 estrazioni di ritardo. I più frequenti sono invece il numero 49 con 42 estrazioni, seguono l’1 e il 35 con 40 estrazioni, poi a 38 estrazioni ci sono 40, 24, 15, 14 e 2.

Million Day 15 agosto 2020: diretta estrazione

Tutto pronto per scoprire insieme a voi quali sono i 5 numeri fortunati che possono realizzare il sogno di diventare milionari. Attesa sempre grande per sapere se qualcuno avrà indovinato la combinazione di 5 numeri.

Ecco i cinque numeri fortunati: in aggiornamento