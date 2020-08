Anthony Fauci, le 5 regole fondamentali da rispettare per il Coronavirus

Coronavirus, l’esperto Anthony Fauci spiega le 5 regole fondamentali da rispettare per salvarsi dalla seconda ondata di contagi.

Mentre il Coronavirus torna a contare numeri davvero preoccupanti anche in Europa, negli Stati Uniti la situazione non ha mai smesso di essere terribilmente drastica e le persone continuano a morire senza freno. Anthony Fauci, virologo a capo della task force governativa americana volta a contrastare la pandemia, ha pubblicato sul giornale New York Times le cinque precauzioni assolutamente necessarie per frenare il contagio. Secondo l’esperto, le regole da rispettare in attesa del vaccino sono sopratutto cinque:

Indossare sempre la mascherina in pubblico Mantenere una distanza sociale di almeno due metri Evitare ambienti chiusi affollati (bar, discoteche…) Evitare raduni di persone di qualsiasi tipo, sia al chiuso che all’aperto Lavarsi spesso le mani

Coronavirus, cosa fare in attesa del vaccino

Secondo Anthony Fauci il vaccino per il Coronavirus potrebbe arrivare “al pubblico” nel 2021, dopo i numerosi controlli necessari. Per spiegare meglio la situazione attuale, nel frattempo, il medico ha fatto un parallelo con lo sport del canottaggio: proprio come una squadra, ha detto, tutti devono “remare all’unisono” e seguire le stesse linee guida. Per quanto riguarda l’immunità di gregge di cui tanto si parla, il virologo ha spiegato che i paesi lasciassero che il virus si diffondesse senza controlli il numero di morti salirebbe a un livello totalmente inaccettabile. “Il costo sarebbe enorme”, ha detto.

